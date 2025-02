Antiguos posts de actriz de "Emilia Pérez" comprometen su éxito en los Oscar 2025

Los mensajes racistas y homófobos en las redes sociales de Karla Sofía Gascón ponen sobre la cuerda floja la meteórica carrera de la actriz española en plena lucha por el Óscar, como epílogo de un tira y afloja de aplausos y críticas que ha despertado el narcomusical "Emilia Pérez".

Arrastrada por una campaña de cancelación que no se recuerda desde hace tiempo, Gascón se ha visto obligada este viernes a pedir disculpas por una serie de comentarios en X publicados hace años y a cerrar su cuenta personal.

No es la primera, ni por supuesto el último escándalo que salpicará la reputación de una estrella de Hollywood, aunque pocos casos resuenan con tanta fuerza como el de Gascón a tan poco de la celebración de los Óscar el 2 de marzo.

La película que protagoniza la actriz española lidera la postulación a los Óscar con 13 nominaciones, entre ellas a la categoría a Mejor Actriz, donde Gascón compite junto a Demi Moore ('The Substance'), Mikey Madison ('Anora'), la brasileña Fernanda Torres ('I'm Still Here') y Cynthia Erivo ('Wicked').

No hay que retroceder muy lejos para recordar la sonada bofetada que Will Smith propició a Chris Rock en plena gala de los Óscar de 2022. El actor estadounidense recibió por ello una sanción de la máxima institución del cine que le impide estar nominado a algunos de sus premios por 10 años.

Su compañera de reparto y nominada a mejor actriz de reparto, Zoe Saldaña, se mostró este viernes entristecida por la revelación de estos mensajes. "No lo apoyo y no tolero ninguna retórica negativa hacia personas de ningún grupo", afirmó durante su intervención en un evento en Londres, según recoge The Hollywood Reporter.