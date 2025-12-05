Saga "Men in Black" regresará con una nueva película a casi 30 años de la original

El estudio de cine Sony Pictures está preparando una nueva película de "Men in Black" ("Hombres de negro"), el éxito de ciencia ficción que Will Smith y Tommy Lee Jones protagonizaron en los 90.

Chris Bremner, guionista y productor de "Bad Boys" (1995), será el encargado de escribir la trama de este nuevo proyecto, que todavía no tiene fecha de estreno ni elenco confirmado

La primera película, estrenada en julio de 1997, corrió a cargo del director Barry Sonnenfeld y se centró en una agencia gubernamental secreta que supervisa la actividad extraterrestre en la Tierra.

Smith y Jones interpretan a dos agentes secretos en las primeras dos cintas de la saga. Una tercera, llamada "Men in Black: International", se estrenó en 2012 con Chris Hemsworth y Tessa Thompson.