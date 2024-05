EEUU denunció a dueña de Ticketmaster por prácticas monopólicas

Estados Unidos denunció este jueves a Live Nation, la empresa dueña del portal de compra de entradas Ticketmaster, por prácticas monopolísticas que derivaron en la subida de los precios de las entradas para los consumidores.

Así lo anunció el fiscal general estadounidense, Merrick B. Garland, en una rueda de prensa en la que afirmó que "las tarifas exorbitantes y las fallas tecnológicas" de la compañía "han sido criticadas tanto por fanáticos como por artistas" y además son "anticompetitivas e ilegales".

"Live Nation ha monopolizado ilegalmente los mercados de la industria de los conciertos en vivo en Estados Unidos durante demasiado tiempo y es hora de romperlo", afirmó Garland, quien aseguró que la compañía "bloquea la competencia y la venta de entradas mediante el uso de contratos exclusivos" de venta que pueden durar más de una década y con la adquisición de lugares propios.

Además, Ticketmaster impone una lista "interminable" de tarifas al comprador: de emisión de boletos, tarifas de servicio, tarifas de conveniencia, tarifas Platinum, tarifas maestras de precios por orden, tarifas de manejo y tarifas de procesamiento de pagos, entre otras.

"Our complaint makes clear what happens when a monopolist dedicates its resources to entrenching its monopoly power and insulating itself from competition rather than investing in better products and services." - AG Garland