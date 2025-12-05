Ante dudas por licitación, gobernador promete un REC 2026 "de primer nivel"

El gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, salió al paso de las dudas que generó el que una sola productora avanzara en el proceso para posiblemente obtener la licitación pública del Festival Rock en Conce (REC) 2026.

Esta semana se dio a conocer que de las tres ofertas que llegaron, sólo pasó a la etapa de postulación la propuesta de la empresa regional Sono, lo que causó preocupación porque esta incumplió el requisito de informar las bandas internacionales que serían parte del cartel.

Además, se cuestionó que la compañía penquista incluya al menos a dos agrupaciones que llevan casi una década separadas en el posible line-up.

Al respecto, el gobernador del Biobío relevó que "tuvimos tres oferentes: hay dos que no cumplían y uno que cumple, pero está todavía en revisión de la comisión evaluadora para su adjudicación", que tiene plazo hasta el 18 de diciembre para decidir si se le entregan -o no- los 1.683 millones de pesos destinados al evento.

Dicho esto, Giacaman aseguró: "Nuestro compromiso es hacer un Festival REC de primer nivel, que además no solamente va a ser en Concepción, que es otra de las cosas que se acostumbraba a hacer. Concepción no es la Región del Biobío, que tiene 33 comunas y tres provincias, y el Festival REC para el próximo año considera realizar sideshows (conciertos solistas) en las tres provincias, para tener festival en toda la Región del Biobío".

"Nuestro compromiso es hacer un gran festival, y la comisión evaluadora tiene que realizar la postulación. No podría, en mi calidad de gobernador, emitir algún comentario respecto a eso, porque podría influir en la comisión, que tiene las facultades y es la que tiene que resolver. Y como lo dijimos desde un principio: no trabajamos 'a lo compadre', nos gusta trabajar de manera responsable y seria, con probidad y transparencia", remató la autoridad regional.