Artista suizo devuelve trofeo de Eurovisión en rechazo a participación israelí

El cantante suizo Nemo, ganador de Eurovisión en 2024, anunció que devuelve su trofeo en protesta por la participación de Israel en la edición de 2026 del concurso, a través de un mensaje publicado en Instagram.

El artista explicó: "El año pasado gané Eurovisión y con ello me entregaron el trofeo. Y aunque estoy inmensamente agradecido por la comunidad alrededor de este concurso (...) hoy ya no siento que este trofeo deba estar en mi estantería".

Nemo explicó el significado del festival inicial: "Eurovisión dice representar unidad, inclusión y dignidad para todos. Esos valores hicieron que este concurso tuviera significado para mí".

"Pero la participación continua de Israel, durante lo que la Comisión Internacional Independiente de la ONU ha concluido como un genocidio, muestra un claro conflicto entre esos ideales y las decisiones tomadas por la UER", advirtió el artista.

El cantante aclaró: "Esto no se trata de individuos o artistas. El concurso se ha utilizado repetidamente para suavizar la imagen de un Estado acusado de graves abusos, mientras la UER insistía en que Eurovisión 'no es político'. Cuando países enteros se retiran ante esta contradicción, debería quedar claro que algo está profundamente mal".

Finalmente, Nemo anunció el retorno del premio: "Por eso he decidido enviar mi trofeo de vuelta a la sede de la UER en Ginebra. Con gratitud y con un mensaje claro. Vivan lo que proclaman. Si los valores que celebramos en el escenario no se viven fuera de él, incluso las canciones más bonitas pierden su significado".

"Espero el momento en que esas palabras y acciones estén alineadas. Hasta entonces, este trofeo es suyo", finalizó.