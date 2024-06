Bastián Paz reapareció con potente video pidiendo ayuda

El humorista Bastián Paz reapareció con un video en el que actualizó su estado de salud, pidió ayuda y expresó su deseo del Festival de Viña del Mar.

A través del programa "Que te lo digo", el participante del festival viñamarino en 2013 se contactó con el periodista Luis Sandoval, quien dijo "yo recibí un mensaje pidiéndome ayuda, porque me dice 'estoy muy complicado, estoy en silla de ruedas y necesito urgentemente que me ayudes'. Quedé muy preocupado y le escribo".

Sandoval afirmó que "me dice que no ha estado muy bien de salud, que está pasando por un periodo bastante complejo. También conversé con la mamá, me contaba que él hace eventos, pitutos, va a bingos".

Además, presentaron un video en el que Paz expresa: "Hola amigos, yo soy Bastián Paz, espero que se acuerden de mí. Yo cuento chistes y estoy en silla de ruedas ahora porque camino, pero me canso mucho. Me gustaría ir a Viña del Mar en silla de ruedas para mostrar los monólogos que tengo, buenos chistes, tengo canciones y espero que vean los productores".