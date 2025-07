Jorge Alís explicó su renuncia a "Hay que decirlo Prime"

El comediante Jorge Alis reveló las razones para renunciar al programa "Hay que decirlo Prime" de Canal 13, en donde estuvo tres meses.

Alis era panelista del programa de farándula que se emite los viernes y afirmó a The Clinic que hacer rutinas todas las semanas "es un trabajo que no tenés ninguna posibilidad de tener un error con la rutina y corregirlo y que salga mejor. Me dio miedo de empezar a hacer una fabriquita de salchichas y después decir cualquier cosa".

"Hay mucha censura, boludo. Hay una cosa así de doble sentido que te dicen; '¡Sin censura, sin censura!' pero eso es mentira. Entonces de alguna manera traspasé un montón de límites editoriales ahí, dentro de todo lo que se podía", declaró Alis.

"Tres meses haciendo rutina, hice 12 rutinas, una vez por semana. Entonces sentí que estaba bien y que me quería tomar un descanso. Y si más adelante se sigue, tengo las puertas abiertas en el 13, tengo relación muy linda con todo el equipo creativo y con toda la gente que lo hace", aseguró el argentino.