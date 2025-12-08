Kramer luego de criticada imitación a Cristián Castro: "A veces las cosas no resultan"

La rutina de Stefan Kramer en la Teletón 2025, en la que imitó a Cristián Castro, ha generado reacciones que incluso repercuten en su confirmada participación en Viña 2026.

En el programa Primer Plano, el comediante dijo que su sensación tras la Teletón es que "a veces las cosas no resultan simplemente, o porque uno no llega a todo el mundo, hay un problema de contexto quizás".

Y luego se refirió a su próxima participación en la Quinta Vergara, en medio de las críticas por actuación en Teletón: "Bueno, ahí está también el instinto de saber qué es lo que debería entregar esa noche".

"Estoy trabajando en eso para saber cuál es la mejor puesta en escena para un escenario tan importante y masivo. Hay que ir mezclando bien lo que es el teatro y no confundirlo con espacios tan grandes como esos. Hay que encontrar una estrategia", expresó Kramer.