Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago31.0°
Humedad24%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Humor | Stefan Kramer

Kramer luego de criticada imitación a Cristián Castro: "A veces las cosas no resultan"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Uno no llega a todo el mundo, hay un problema de contexto quizás", dijo el comediante.

Kramer luego de criticada imitación a Cristián Castro:
 Teletón
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La rutina de Stefan Kramer en la Teletón 2025, en la que imitó a Cristián Castro, ha generado reacciones que incluso repercuten en su confirmada participación en Viña 2026.

En el programa Primer Plano, el comediante dijo que su sensación tras la Teletón es que "a veces las cosas no resultan simplemente, o porque uno no llega a todo el mundo, hay un problema de contexto quizás".

Y luego se refirió a su próxima participación en la Quinta Vergara, en medio de las críticas por actuación en Teletón: "Bueno, ahí está también el instinto de saber qué es lo que debería entregar esa noche".

"Estoy trabajando en eso para saber cuál es la mejor puesta en escena para un escenario tan importante y masivo. Hay que ir mezclando bien lo que es el teatro y no confundirlo con espacios tan grandes como esos. Hay que encontrar una estrategia", expresó Kramer.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada