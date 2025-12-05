"Gracias por estos 18 años": Mon Laferte es la artista más escuchada en México

Spotify Wrapped 2025 confirmó a Mon Laferte como la artista femenina más escuchada en México, ubicandola en la posición más alta entre las voces femeninas y solo por debajo de Fuerza Regida, el grupo que lideró la categoría general.

"Soy mayor de edad, entonces ya me merezco esto tan bonito, de tener el cariño de la gente y de que escuchen tanto mi música", expresó la cantante.

"Me sigue pareciendo increíble, a veces no me la creo. Sé que los números son corazones e historias, gente que abre la puerta de su hogar para poner mi música. Estoy muy emocionada", agregó Laferte.

La artista, con larga trayectoria en México, destacó también el vínculo sentimental con el país: "Gracias por estos 18 años por ser mi hogar y mi familia. Espero poder seguir dándoles música por otros 18 años más", señaló.

El reconocimiento llega en un momento clave para su carrera, coincidiendo con el impulso de su disco "Femme Fatale", editado en octubre de 2025. El trabajo marcó una etapa introspectiva en estilo y sonido, navegando entre el jazz y el bolero.