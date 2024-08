Ahora le toca a Los Bunkers: Los mejores discos MTV Unplugged

Tras el anuncio de que Los Bunkers grabarán su propio MTV Unplugged en octubre próximo se hace inevitable revisar los libros de historia ante tal hito musical.

Estrenados en 1989, este especial formato creado por la cadena MTV no sólo ha tenido a notables artistas mundiales, sino que varios de estos registros se han convertido en verdaderos clásicos de la música.

Los casos más cercanos para Chile son lo realizado por Los Tres y La Ley en 1995 y 2001, respectivamente. Mientras Álvaro Henríquez y compañía hicieron historia al rescatar la cueca, Beto Cuevas y los suyos se cansaron de vender discos en toda América.

Ahora Los Bunkers se convertirán en el tercer artista nacional en participar de MTV Unplugged, una oportunidad que han definido como "un privilegio".

Los mejores MTV Unplugged

Aparte de los notables registros de Los Tres y La Ley, existen diversos artistas internacionales que han logrado plasmar algo más en este tipo de conciertos.

Nirvana

Probablemente uno de los shows más conocidos de la serie MTV Unplugged: registrado sólo meses antes del suicidio de Kurt Cobain, el concierto tiene escasos singles de la banda y un buen puñado de covers de otros artistas. Pese a ello pasó a la historia por su crudeza y por su éxito de ventas.

Eric Clapton

Otro de los clásicos de la saga. En 1992, poco después del trágico fallecimiento de su hijo de 4 años, Eric Clapton brindó esta mágica y emotiva presentación en su natal Inglaterra. Uno de los momentos más notables fue su interpretación de "Tears in Heaven".

Mariah Carey

En la misma época Mariah Carey intentaba demostrarle a sus críticos sus capacidades vocales. ¿Qué mejor que hacerlo en un show acústico donde su voz fuese la protagonista? Así se gestó este álbum multiventas, el cual tuvo como sencillo una sentida interpretación de "I'll be there" de The Jackson 5.

Jay-Z

En 2011 el rapero Jay-Z hizo historia al participar en MTV Unplugged, un formato que hasta la fecha había estado reservado para bandas de rock y cantantes de música popular. Acompañado de The Roots, el estadounidense despachó una energética actuación que marcó a la industria del hip hop.

Pearl Jam, Alice in Chains, Charly García, Los Fabulosos Cadillacs, Alicia Keys, Paul McCartney, Café Tacvba, Maná y Neil Young son otros ejemplos notables de discos MTV Unplugged.