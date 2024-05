Apple Music eligió a los 100 mejores discos de toda la historia

La plataforma de streaming Apple Music dio a conocer su propio listado con los 100 mejores discos de la historia de la música.

El ranking fue realizado por el equipo de la plataforma junto a un panel de artistas, cantautores, productores y expertos, quienes votaron para elegir a los álbumes más destacados. La cantidad de escuchas y reproducciones no fue considerada para armar el listado.

El top 10, que fue liberado este miércoles, estuvo encabezado por "The Miseducation of Lauryn Hill", álbum que con el que debutó en solitario la rapera Lauryn Hill en 1998. Michael Jackson, The Beatles, Frank Ocean, Beyoncé y Nirvana también figuran entre los primeros diez puestos.

Otras emblemáticas producciones como "Back in Black" de AC/DC; "Hotel California" de Eagles; "Like a Prayer" de Madonna; "Un verano sin ti" de Bad Bunny; "AM" de Arctic Monkeys y "The Dark Side of the Moon" de Pink Floyd también están contemplados en el ránking.

El top 10 de Apple Music

Estos son los mejores 10 discos de la historia, según Apple Music:

10 - Lemonade, Beyoncé

9 - Nevermind, Nirvana

8 - Back to Black, Amy Winehouse

7 - good kid, m.A.A.d city (Deluxe Version), Kendric Lamar

6 - Songs in the key of life, Stevie Wonder

5 - Blonde, Frank Ocean

4 - Purple Rain, Prince & the Revolution

3 - Abbey Road, The Beatles

2 - Thriller, Michael Jackson

1 - The Miseducation of Lauryn Hill, Lauryn Hill

Revisa el ránking completo con los 100 mejores discos según Apple Music a continuación: