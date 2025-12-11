Camryn Magness, extelonera de One Direction y Fifth Harmony, muere a los 26 años

La música juvenil enfrenta una nueva pérdida tras confirmarse la muerte de Camryn Magness, de 26 años, intérprete que llegó a abrir conciertos para One Direction, Fifth Harmony y Cody Simpson.

La artista murió el 5 de diciembre, luego de ser atropellada mientras conducía un scooter eléctrico, según informó People a partir de una fuente cercana.

Su fallecimiento se dio a conocer el 9 de diciembre mediante un comunicado publicado en sus redes, donde se expresó: "Nuestros corazones están cargados de tristeza, mientras lamentamos la pérdida de nuestra querida Camryn, una fuerza radiante cuya voz y espíritu luminoso tocaron a tantas personas".

El mensaje agregó que "Ya fuera bajo las olas o en el escenario, enfrentó la vida con una energía sin miedo y una bondad infinita", destacando la huella emocional que dejó en quienes la conocieron.

La publicación, acompañada de un video de Magness durante una sesión de buceo, cerró con un homenaje: "Descansa en el azul infinito, nuestra dulce niña. Eres profundamente amada y siempre serás recordada".

Trayectoria musical

Magness desarrolló una carrera temprana, iniciada a los ocho años, y consolidó su presencia como telonera en diversas giras internacionales.

Tras sus primeras grabaciones y apariciones en YouTube, fue invitada a acompañar a artistas como Greyson Chance y Cody Simpson antes de sumarse a las giras "Up All Night" (2012) y "Take Me Home" (2013) de One Direction.

Además de sus trabajos en vivo, Magness publicó temas como "Now or Never", "Lovesick" y "Machines", además del EP Love Maps en 2021.

Su obituario la definió como "una artista talentosa" y subrayó que su música "era un reflejo de su corazón, su valentía y su creatividad infinita". Deja a sus padres, Sarah y Gary, a sus hermanos y a su prometido, Christian Name, con quien estaba construyendo un proyecto de vida junto a sus perros Brooklyn y Zeppelin.