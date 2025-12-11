Camryn Magness, extelonera de One Direction y Fifth Harmony, muere a los 26 años
La joven intérprete falleció tras un trágico accidente.
La joven intérprete falleció tras un trágico accidente.
La música juvenil enfrenta una nueva pérdida tras confirmarse la muerte de Camryn Magness, de 26 años, intérprete que llegó a abrir conciertos para One Direction, Fifth Harmony y Cody Simpson.
La artista murió el 5 de diciembre, luego de ser atropellada mientras conducía un scooter eléctrico, según informó People a partir de una fuente cercana.
Su fallecimiento se dio a conocer el 9 de diciembre mediante un comunicado publicado en sus redes, donde se expresó: "Nuestros corazones están cargados de tristeza, mientras lamentamos la pérdida de nuestra querida Camryn, una fuerza radiante cuya voz y espíritu luminoso tocaron a tantas personas".
El mensaje agregó que "Ya fuera bajo las olas o en el escenario, enfrentó la vida con una energía sin miedo y una bondad infinita", destacando la huella emocional que dejó en quienes la conocieron.
La publicación, acompañada de un video de Magness durante una sesión de buceo, cerró con un homenaje: "Descansa en el azul infinito, nuestra dulce niña. Eres profundamente amada y siempre serás recordada".
Ver esta publicación en Instagram
Magness desarrolló una carrera temprana, iniciada a los ocho años, y consolidó su presencia como telonera en diversas giras internacionales.
Tras sus primeras grabaciones y apariciones en YouTube, fue invitada a acompañar a artistas como Greyson Chance y Cody Simpson antes de sumarse a las giras "Up All Night" (2012) y "Take Me Home" (2013) de One Direction.
Además de sus trabajos en vivo, Magness publicó temas como "Now or Never", "Lovesick" y "Machines", además del EP Love Maps en 2021.
Su obituario la definió como "una artista talentosa" y subrayó que su música "era un reflejo de su corazón, su valentía y su creatividad infinita". Deja a sus padres, Sarah y Gary, a sus hermanos y a su prometido, Christian Name, con quien estaba construyendo un proyecto de vida junto a sus perros Brooklyn y Zeppelin.
Ver esta publicación en Instagram