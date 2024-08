Christina Aguilera responde a quienes especulan sobre su pérdida de peso

En una reciente estrevista, la cantante estadounidense Christina Aguilera se refirió a los constantes comentarios que la gente hace sobre su cuerpo.

La intérprete de "Beautiful" salió al paso de las especulaciones y en conversación con Glamour aseguró que los comentarios sobre su presunto uso de Ozempic, medicamento inicialmente recetado para tratar la diabetes y usado para bajar de peso, le "importan un bledo".

"He llegado a una madurez en la que me importa un bledo tu opinión. No voy a asumirla", manifestó la estrella de pop para su portada de agosto de 2024.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Glamour (@glamourmag)

En ese sentido, la mujer de 43 años comentó cómo el entorno de la música solía estar atento a su aspecto físico.

"Empecé a subir de peso, y entonces eso era inaceptable porque era como: 'Oh, se está poniendo más grande'. Luego tuve gente de la industria: 'Les gustaba tu cuerpo y cómo eras de adolescente delgada", manifestó.

Aguilera admitió que durante un tiempo basó su su autoestima en "lo delgada" que estaba, algo por lo que ella asegura que no quiere por lo que sus hijos pasen Summer, de 10 años y Max, de 16, pasen.

"Tus hijos gatillan en ti cosas por las que no quieres que pasen", comentó y agregó "y es casi como si revivieras todo esto otra vez".