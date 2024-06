Estudio muestra los artistas y canciones preferidos al tener relaciones sexuales

Un estudio realizado por ZipHealth se centró en las personas que escuchan música durante las relaciones sexuales, y determinó cuáles fueron los artistas, bandas, canciones y géneros preferidos en el acto.

Los resultados determinaron que The Weeknd, Kanye West y la banda Deftones son los tres nombres más populares para reproducir al momento de las relaciones sexuales. Incluso, el grupo de Chino Moreno fue la única banda dentro del Top 10, que también incluyó a Drake, Lana del Rey y Taylor Swift, entre otros.

ZipHealth utilizó la información compartida por mil encuestados, junto con un análisis de las listas de reproducción de Spotify que utilizaban las palabras "sexo", "tener sexo", "hacer el amor", "freaky" y "BDSM" (sigla para las prácticas Bondage, Disciplina, Dominación, Sumisión, Sadismo y Masoquismo).

"Super Freaky Girl" de Nicki Minaj fue la canción más popular en las listas de reproducción de sexo, y The Weeknd tuvo mayor prevalencia en las listas de reproducción de "sexo sin protección", con canciones como "Often" y "Die For You".

En las listas de reproducción con temática de BDSM, el primer puesto fue para Nine Inch Nails con la canción "Closer". En las listas "tener relaciones sexuales" el primer lugar quedó para "The Hills" de The Weeknd y la lista "hacer el amor" tuvo en el número uno a "Often" de The Weeknd.

Otros resultados llamativos fueron que el 68% de las personas que escuchan música durante las relaciones sexuales dicen que ayuda a reducir la ansiedad por el desempeño sexual y el 63% dice que aumenta significativamente la duración de las relaciones sexuales.

El estudio también indicó que aquellos que escuchan hip-hop o rap durante el sexo han durado más tiempo con un promedio de 31,5 minutos por sesión de sexo, mientras que los oyentes de EDM (música de baile electrónica) tuvieron la duración más corta con 27,2 minutos.

Dentro de los resultados también destacó que aquellas personas que dijeron que escuchaban música country durante las relaciones sexuales eran las más propensas a haber participado en una orgía (22%).

Un 72% de las personas que solían escuchar metal durante las relaciones sexuales eran las más propensas a tener un fetiche, y un 38% de quienes escuchaban reggae eran los más propensos a llorar durante las relaciones sexuales.