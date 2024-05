Ex One Direction fue captado en el aeropuerto: ¿Qué hacía en Chile?

Sorpresa causó un grupo de fans de Liam Payne al revelar que el cantante y ex miembro de One Direction estuvo en Chile.

En este contexto, una de las seguidoras del británico compartió en redes sociales su encuentro con el artista, que inesperadamente estaba en el aeropuerto de Santiago esperando un vuelo de conexión.

Sim embargo, las sorpresas no quedaron ahí, ya que el intérprete de "Midnight" se dirigía a Uruguay para acompañar a Louis Tomlinson, uno de sus excompañeros en la famosa boyband que se encuentra de gira por Sudamérica.

Asimismo, fanáticas en Argentina, donde Tomlinson dará su próximo show, reportaron que Payne, quien canceló un tour por la región el año pasado a raíz de problemas de salud, está en Buenos Aires junto al equipo del oriundo de Doncaster.

De momento, se desconoce si el cantante regresará a suelo nacional con el autor de "Silver Tongues", que se presentará en el Estadio Bicentenario de La Florida el próximo viernes 24 de mayo con su gira "Faith the Future".

📸| Liam Payne is at the Louis show tonight! #FITFWTMontevideo



— owners pic.twitter.com/sdqOwsSLJ7