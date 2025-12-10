"Canción Nacional": La cumbre que reúne a Illapu, Inti-Illimani Histórico, Quilapayún y Congreso

Illapu, Inti-Illimani Histórico, Quilapayún y Congreso encabezarán la primera edición de "Canción Nacional", una cita inédita entre los cuatro pilares más influyentes del repertorio popular chileno que, según la producción del evento, aspira a convocar a toda una generación en torno a la memoria musical.

El festival reunirá por primera vez en vivo a estas agrupaciones consideradas íconos de la Nueva Canción Chilena y el Canto Nuevo, movimientos cuyo legado sonoro ha impulsado el folclor y los ritmos latinoamericanos con una marcada dimensión social.

El repertorio estará centrado en himnos ampliamente reconocidos, entre los que destacan "La Muralla", "Vuelvo Para Vivir", "Samba Landó" y "En Todas Las Esquinas".

La producción anticipa una propuesta escénica integral, reforzada por un diseño sonoro de gran formato.

Venta de entradas

El encuentro musical está programado para el sábado 25 de abril en el Parque Estadio Nacional.

Las entradas estarán disponibles desde este jueves 11 de diciembre a las 12:00, a través de Ticketplus, con valores entre los $36.000 y $42.000.