Hijo de Chester Bennington por nueva vocalista de Linkin Park: "Traicionaron a los fans"

Jaime Bennington, hijo del fallecido Chester Bennington, criticó en duros términos a Linkin Park por contratar a Emily Armstrong como la nueva voz de la banda.

A través de redes sociales, el hombre de 28 años desaprobó que el grupo, del que su padre fue líder, reemplazara a su vocalista, quien cometió suicidió en 2017.

En una de sus historias de Instagram, Bennington señaló que Mike Shinoda, cofundador de la banda y rapero principal, había "borrado silenciosamente la vida y legado de mi padre en tiempo real, durante el mes de prevención al suicidio".

Además, el joven hizo énfasis en el pasado de la cantante, refiriéndose a sus vínculos con la Iglesia de la Cienciología y su apoyo al actor Danny Masterson, condenado a entre 30 años y cadena perpetua de cárcel por violar a dos mujeres.

Asimismo, Jaime acusó a los intérpretes de "In the End" de no saber cómo abordar de sus seguidores, afirmando que han "traicionado la confianza de sus fans", quienes esperaban que Shinoda fuera "mejor persona. Que serías el cambio. Porque prometiste que esa era tu intención".

"Ahora eres senil y sordo a los cambios", concluyó.