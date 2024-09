Emily Armstrong, nueva vocalista de Linkin Park, responde a criticas tras apoyar Danny Masterson

La nueva cantante de Linkin Park, Emily Armstrong, ha respondido a una serie de críticas a las que se ha visto enfrentada por su apoyo en el pasado al actor y violador Danny Masterson, quien actualmente cumple una pena en la cárcel.

Poco tiempo después de que Armstrong fuera anunciada como la nueva vocalista, el líder de The Mars Volta, Cerdrix Bixler-Zavala, se tomó las redes sociales el 5 de septiembre para rememorar las declaraciones y hechos de la mujer.

En la publicación, el artista, cuya esposa Crissie Carnell-Bixler fue víctima de una de las tantas víctimas se Masterson, recordó que Emily Armstrong "apareció para apoyar (a Masterson) en los preliminares" del juicio del actor en 2020.

"Apoyó a un violador"

En diferentes publicaciones del mismo día, Carnel-Bixler llamó a Armstrong una "ciencióloga empedernida que apoyó a un violador en serie condenado tanto dentro como fuera de los tribunales", aunque no nombró explícitamente a Masterson.

"Emily Armstrong es una verdadera creyente de la organización de culto/criminal de la Cienciología que se dedica al tráfico de personas y niños, al abuso de niños y ancianos, al encubrimiento de innumerables [agresiones sexuales] a niños y adultos", escribió la afectada.

La respuesta de Emily Armstrong

Después del resurgimiento de las críticas, Armstrong abordó la situación en sus historias de Instagram sin nombrar a Masterson, y escribió: "Soy nueva para muchos de ustedes, y quería aclarar las cosas sobre algo que sucedió hace un tiempo".

"Hace varios años, me pidieron que apoyara a alguien que consideraba un amigo en una comparecencia ante el tribunal, y fui a una de las primeras audiencias como observadora. Poco después, me di cuenta de que no debería haberlo hecho. Siempre intento ver lo bueno de la gente, y le juzgué mal. Desde entonces no he vuelto a hablar con él. Salieron a la luz detalles inimaginables y más tarde fue declarado culpable", esclareció la nueva vocalista de Linkin Park.