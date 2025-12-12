Justin Bieber vuelve al set original de "Baby" 15 años después

Quince años después del estreno del videoclip que impulsó su carrera global, Justin Bieber volvió al icónico bowling de Los Ángeles donde grabó su canción "Baby", y registró el reencuentro en un video publicado este jueves en X.

El cantante, hoy con 31 años, apareció en Lucky Strike Lanes, la bolera ubicada en Universal CityWalk, escenario original de la grabación realizada en 2010.

Vestido de manera informal, interpretó el estribillo y parte del segundo verso del tema que marcó su irrupción en la música pop.

Según Infobae, el recorrido fue acompañado por un grupo de amigos y colaboradores, entre ellos Eddie Benjamin, Oranj Goodman, Gabriel Jacoby y Kyle Massey, quienes aportaron armonías y beatboxing para recrear el ambiente del video original.

La publicación incluyó la frase "Fui a donde grabé el videoclip de 'Baby'. Y esto pasó".