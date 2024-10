Linkin Park lanza emocional sencillo y videoclip con su nueva vocalista, "Over each other"

La banda estadounidense Linkin Park dio a conocer recientemente su nueva canción "Over each other", donde su nueva vocalista, la controversial Emily Armstrong, aparece como protagonista.

Dirigido por el DJ y director creativo de la banda, Joe Hahn, la emotiva canción pertenece al próximo álbum de regreso de la banda "From zero" a estrenar el 15 de noviembre, el primero tras el deceso de su vocalista original, Chester Bennington, fallecido en 2017.

El tema le sigue a las canciones anteriormente publicadas por la banda, "Heavy is the crown" y "The emptiness machine".