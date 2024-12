Los Vásquez anuncian show para San Valentín: Recinto y venta de entradas

El dúo romántico Los Vásquez celebrará San Valentín junto a sus fieles seguidores con un concierto el próximo viernes 14 de febrero.

Los hermanos Ítalo y Enzo, dueños del pop-cebolla, llegarán al Gran Arena Monticello para llenarlo de emoción, alegría y romanticismo con clásicos como "Enamorado", "Tú me haces falta", "No me quería", "Juana María" y "Miénteme una vez", que los han hecho famosos no solo en Chile, sino que también en todo el continente.

Venta de entradas

Las entradas para el show, a realizarse el Día de los Enamorados, ya se encuentran disponibles a través del sistema TopTicket.cl, con valores que van de los 24 mil pesos a los 92 mil pesos.