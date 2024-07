Lucybell sobre las políticas del Gobierno: "Siempre estamos en periodo de campaña y eso es vender humo permanente"

Los miembros de Lucybell se refirieron a las gestiones del Gobierno de Gabriel Boric y cómo ha enfrentado las demandas culturales.

Claudio Valenzuela, Eduardo Caces y Cote Foncea realizaron una entrevista, y fueron consultados sobre las gestiones culturales del gobierno y otros ámbitos políticos.

"En Chile tenemos una forma de ver las cosas", dijo Caces a La Tercera, "la cultura en Chile está relegada a cierto escalón, a cierto nivel. Y cómo hacemos entender a las nuevas generaciones que el país tiene otras necesidades inmediatas, personas que no tienen donde vivir (...) prefiero que un niño tome desayuno en la mañana a que me pasen plata para grabar un disco".

Por su parte, Foncea afirmó que "siempre estamos en periodo de campaña y eso es vender humo permanente. No solo el gobierno de Gabriel (Boric) y el anterior. El gobierno está invadido de un montón de demandas y es el Estado el que tiene que velar por lo esencial. Hay políticas públicas que no están bien realizadas".

"Hay personas que se ganan los Fondos Concursables y yo no creo que deberían ganar dos años seguidos. Las políticas públicas llegan a un eslogan y no hay un desarrollo. Es como las fachadas de las teleseries, ves que estás en los ochenta y hay un armado, no existe la casa. Eso es algo que deberíamos solucionar, y no el gobierno, sino el gremio artístico", declaró Foncea.

"He participado como consejero en la SCD y lamentablemente eran reuniones dos, tres o cuatro veces al mes, y no había ninguna conclusión, un montón de ideas, pero nunca las hacíamos", sentenció el baterista.