Madre de Chester Bennington por el regreso de Linkin Park: "Me siento traicionada"

La elección de Emily Armstrong como nueva vocalista de Linkin Park ha estado envuelta de polémicas, y ahora la madre de su fallecido líder, Susan Eubanks, salió a a confesar su tajante perspectiva sobre el asunto.

En una nueva entrevista para Rolling Stone, la progenitora de Chester Bennington, fallecido en 2017, aseguró que nunca fue notificada por parte de Mike Shinoda ni de Joe Han sobre esta nueva etapa del grupo al reclutar a Armstrong.

Por este motivo, Susan Eubanks confesó sentirse "traicionada": "No me dijeron nada porque probablemente sabían que no estaría muy contenta. Estoy muy enfadada", dijo, y agregó "creo que se están esforzando por borrar el pasado".

Eubanks declaró que se enteró por la prensa de la noticia, y que no cumplieron su promesa de informarle si surgía una eventual reunión. "Samantha (la primera mujer de Chester) y Draven (su hijo) no sabían nada hasta que lo hicieron público. Lo mismo me pasó a mí y me dolió", complementó.

"Están tocando las canciones que Chester cantó. No sé cómo se lo están tomando los fans, pero sé cómo me lo estoy tomando yo. Tener (a Emily Armstrong) cantar los temas de mi hijo me hace daño", declaró.

Además, la madre de Chester Bennington acusó a Shinoda, tiempo antes de su muerte, que le dijo a modo despectivo que pensaban reemplazarlo por una mujer. "Chester estaba estupefacto y dolido", recordó.

"Si pudiera decirles algo a los miembros de la banda, les diría que me siente traicionada. Me hicieron la promesa que me informarían y no lo hicieron. Si iban a hacer algo, esta no es la manera", cerró Susan Eubanks.