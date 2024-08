María Becerra se aleja de las redes sociales para cuidar su salud mental

La cantante María Becerra decidió alejarse de las redes sociales tras reconocer que estas le han provocado "desde ataques de llanto hasta ataques de ansiedad y pánico" a partir de las "miles de cosas ofensivas" que dicen sobre ella.

Con un largo posteo publicado en las últimas horas en su perfil de X, la artista nacida en 2000 en Buenos Aires se despidió de esa red social y anunció que una "persona de confianza" gestionará su cuenta de Instagram, ya que solo volverá "a agarrar el celular" cuando sea "capaz de hacerlo".

"Por el momento solo me ha causado ansiedad y pánico", denunció.

Me voy de esta red social. He luchado mucho con mi salud mental en esta gira por Europa, se siente horrible todo esto, experimente desde ataques de llanto hasta ataques de ansiedad y panico. Es despertarme todos los dias y leer miles de cosas ofensivas sobre mi hablando 👇🏽

"La Nena de Argentina", que se encuentra en plena gira por varios países de Europa, dijo que durante ese viaje ha luchado "mucho" con su salud mental y que había experimentado "desde ataques de llanto hasta ataques de ansiedad y pánico".

"Es despertarme todos los días y leer miles de cosas ofensivas sobre mí hablando / De mi vida personal, de mis gustos para vestir como si estuviera cometiendo algún crimen y mereciera lo peor cuando solo es MI GUSTO (sic) para vestir. Se meten con mi físico a diario, con todo!", publicó.

Aunque consideró que "esto forma parte de la fama", la también actriz calificó de "inaceptable" recibir insultos por medio de mensajes en las redes y dijo que iba a "desintoxicarse".

"No voy a seguir tolerando esto porque me hace MUY MAL (sic)", agregó Becerra, quien se negó "a seguir siendo masoquista teniendo una red social en la que entras y es sólo leer cosas horribles".

Es increíble el nivel de odio que estoy recibiendo estos ultimos dias.

La verdad no me entra en la cabeza esto, hablan e insultan impunemente como si no fuese una persona.

hacen un daño muy grande