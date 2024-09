Muere Tito Jackson, hermano de Michael y exmiembro de The Jackson 5

El guitarrista y vocalista Tito Jackson, uno de los integrantes del grupo The Jackson 5 y hermano de Michael Jackson, falleció a los 70 años, según informaron sus tres hijos en Instagram.

"Estamos rotos, apenados y conmocionados. Nuestro padre era un hombre increíble que se preocupaba por todos y por su bienestar", afirman Taj, Taryll y TJ Jackson, que en la década de los años 90 formaron el trío 3T siguiendo la tradición familiar.

Tito formó con sus hermanos Jackie, Jermaine, Marlon y Michael (fallecido en 2009) el famoso grupo The Jackson 5, que tuvo como primer sello discográfico a Motown (1969-1975) y fue una de las bandas más populares de su época.

En su debut discográfico, consiguieron que sus primeros cuatro sencillos, "I Want You Back", "ABC", "The Love You Save" y "I'll Be There", llegaran a los primeros puestos de las listas de éxito en EE.UU.

En 1984, el grupo lanzó Victory Tour, un álbum en el que Tito cantó "We Can Change the World" y tuvo un papel destacado como instrumentista, y al año siguiente participó en el proyecto USA for Africa para recaudar fondos para los afectados por la hambruna en el continente.