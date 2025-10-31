Carín León tuvo un exitosos primer show en Chile
Publicado:
Fotos Destacadas
Donald y Melania Trump entregaron dulces a decenas de niños en la Casa Blanca
"Alto guiso": La provocadora publicación de Lanús contra el "chuncho" de la U
Campus Oriente de la UC despidió a Héctor Noguera
Fotos Recientes
Desde el Joker hasta una calabaza: Así se celebró Halloween en el mundo del deporte
Carín León tuvo un exitosos primer show en Chile
Iquique agravó su situación con el descenso tras perder con La Serena en el Tierra de Campeones
El azteca Carín León, figura de la denominada "música regional mexicana", tuvo un aplaudido show en el Movistar Arena la noche del 30 de octubre, en el primero de los tres conciertos que tiene contemplados este 2025 en el país, pues además de repetir este viernes 31 en el recinto del Parque O'Higgins, se presentará en el Arena Monticello el sábado 1 de noviembre.
En su primera noche, León interpretó más de 40 canciones, coreadas de principio a fin por su fanaticada.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados