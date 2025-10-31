Síguenos:
Carín León tuvo un exitosos primer show en Chile

El azteca Carín León, figura de la denominada "música regional mexicana", tuvo un aplaudido show en el Movistar Arena la noche del 30 de octubre, en el primero de los tres conciertos que tiene contemplados este 2025 en el país, pues además de repetir este viernes 31 en el recinto del Parque O'Higgins, se presentará en el Arena Monticello el sábado 1 de noviembre.

En su primera noche, León interpretó más de 40 canciones, coreadas de principio a fin por su fanaticada.

