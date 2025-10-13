Síguenos:
El cantante colombiano se presentó la noche del domingo 12 de octubre en el Movistar Arena de Santiago, en el marco de la gira con que celebra los 30 años de su disco "La Tierra del Olvido", el séptimo de su carrera y que es considerado un punto de inflexión, pues consolidó el sonido de pop/balada con el vallenato, que lo identifica hasta ahora.

