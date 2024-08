Katy Perry es ayudada por su hija de 3 años a firmar su nuevo disco

Pronto a lanzar su séptimo álbum, la artista Katy Perry compartió un video donde se ve a su hija de tres años con Orlando Bloom, Daisy, ayudándola a firmar fotos promocionales de "143".

"El miembro más pequeño del equipo KP insistió en echar una mano (y un marcador). Tal vez consigas un DD 143 exclusivo, suerte la tuya", escribió en la descripción del clip de 12 segundos, en el que se le ve a la niña haciendo firmas.

La cantante reveló en una entrevista en The Sun que escribió la canción "Lifetimes" para su hija y declaró que es su "alma gemela". "Es curioso cómo a veces buscas a tu alma gemela en tu pareja. Podría ser un perro, tu madre, tu mejor amigo, tu gato... pero para mí vino en forma de Daisy", apuntó.

Por otro lado, Perry es investigada por "posible daño ambiental" en España por la grabación del video de "Lifetimes", ya que, lo hizo en una zona prohibida del islote español de Espalmador de Formentera.

the smallest member of team KP insisted on lending a hand (and a sharpie) 🌼✍🏼 maybe you’ll get a DD 143 exclusive, lucky you 🥹