Sammy Hagar inició la gira que recuerda a Van Halen

Es lo más cerca de se puede estar de Van Halen. Así se siente la gira "The Best Of All Worlds" que tiene como protagonista a Sammy Hagar, exvocalista de la desaparecida banda estadounidense, y que tuvo la primera de sus 28 fechas el sábado en West Palm Beach, Florida.

El cantante es acompañado por el bajista Michael Anthony, su otrora compañero en Van Halen; así como por el baterista Jason Bonham, el virtuoso guitarrista Joe Satriani y el multintrumentista Rai Thistlethwayte, en teclados.

Hagar, Anthony y Satriani son además parte de Chickenfoot, un supergrupo formado en 2008, cuando Van Halen retomó su historia con David Lee Roth en las voces y Wolfgang Van Halen -hijo del líder y guitarrista Eddie Van Halen- como bajista.

El setlist, con 21 temas, incluye uno de Satriani ("Satch Boogie"), uno de Sammy Hagar and the Wabos ("Mas Tequila"), cuatro de la carrera solista de Hagar ("There's Only one Way to Rock", "Eagles Fly", "Heavy Metal" y "I Can't Drive 55") y 15 de Van Halen.

Uno de esos 15 temas, "Jump", es presentado como medley con "Space Station #5", de la primera banda de Hagar, Montrose; y "Oh Yeah", de Chickenfoot.

El setlist de "The Best Of All Worlds"