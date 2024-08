The Smashing Pumpkins publicó su nuevo disco, que no presentará en Chile

"Aghori Mhori Mei" se titula el nuevo disco de The Smashing Pumpkins, publicado este 2 de agosto en plataformas digitales y ya calificado como "más pesado" y "orientado a las guitarras" por varios sitios especializados.

Con 10 canciones, el álbum vuelve a la lógica de un LP, luego del cuádruple "Atum: A Rock Opera in Three Acts" (2023) y el doble "Cyr" (2020).

La grabación estuvo a cargo de Billy Corgan (en voces, guitarras y bajo), Jimmy Chamberlin (batería) y James Iha (guitarras); luego de la salida en 2023 de Jeff Schroeder.

Lamentablemente para sus fans locales, las nuevas canciones que The Smashing Pumpkins sume a sus shows no sonarán en Chile, porque la banda no incluyó a Santiago entre las paradas de la gira que pasará por Brasil, Argentina, Ecuador y Colombia.