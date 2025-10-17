Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago20.4°
Humedad40%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

¿Candidato? Paul Anka dice que "tal vez" regresará a Viña en 2026

Publicado: | Fuente: Cooperativa
Llévatelo:
Videos Destacados
Videos Recientes
Videos + Vistos
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

"Probablemente, tal vez, el año que viene". Así respondió el destacado crooner canadiense Paul Anka sobre si le gustaría volver al Festival de Viña del Mar, donde estuvo en 2010, abriendo la posibilidad de ser parte del show del evento del verano.

El artista conversó con Cooperativa sobre su próximo show en Chile, programado para el 6 de noviembre, en el espacio Jardines de El Mercurio, y apuntó que desde muy joven -en la década de 1960- sus visitas al país han estado marcadas "la pasión de la gente, y su lealtad hacía mí; como mi lealtad hacia ellos".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados