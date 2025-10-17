"Probablemente, tal vez, el año que viene". Así respondió el destacado crooner canadiense Paul Anka sobre si le gustaría volver al Festival de Viña del Mar, donde estuvo en 2010, abriendo la posibilidad de ser parte del show del evento del verano.

El artista conversó con Cooperativa sobre su próximo show en Chile, programado para el 6 de noviembre, en el espacio Jardines de El Mercurio, y apuntó que desde muy joven -en la década de 1960- sus visitas al país han estado marcadas "la pasión de la gente, y su lealtad hacía mí; como mi lealtad hacia ellos".

LEER ARTICULO COMPLETO