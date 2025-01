Se adelantó: Rod Stewart confirma su regreso a Chile

El músico británico Rod Stewart regresará a Chile con su gira de despedida "One Last Time Tour".

Adelantándose al anuncio oficial, el artista y su equipo fijaron su regreso a Santiago para el 19 de octubre, publicación que fue eliminada de redes sociales segundos después.

Si bien, se desconocen mayores detalles- como la productora a cargo o la venta de entradas-, la cita se concretará en el Claro Arena, nuevo estadio de la Universidad Católica que aún no ha abierto sus puertas.

El "One Last Time Tour", con el que la voz de éxitos como "Young Turks" y "Do Ya Think I'm Sexy?" pretende decir adiós a los escenarios, ha sido un éxito en Estados Unidos, Europa y Asia, preparándose para su show en el festival Glastonbury el próximo junio.

Por ahora, el único show en la región oficialmente anunciado es en Argentina, donde se presentará el 22 de octubre.