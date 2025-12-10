Rosalía suma dos nuevos conciertos en Chile ante alta demanda: Estas serán las fechas para 2026
La española vendrá al país a promocionar su aclamado disco "Lux".
La española vendrá al país a promocionar su aclamado disco "Lux".
Tras el éxito de ventas de sus dos conciertos en Santiago, la cantante Rosalía confirmó dos nuevas presentaciones en Chile para 2026.
Este miércoles se pusieron a la venta las entradas para sus actuaciones del 24 y 25 de julio del próximo año, las cuales se agotaron en un par de horas.
Debido a esto la española sumó dos nuevos shows para los días 27 y 29 de julio de 2026 en el Movistar Arena. Las entradas para estos conciertos se pondrán a la venta a las 11:00 horas de este jueves 11 de diciembre en Puntoticket.
Rosalía volverá a Chile en el marco de la gira promocional del aclamado "Lux", su más reciente disco de estudio.
Ver esta publicación en Instagram