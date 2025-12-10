Se confirman nuevos shows para 2026: Fey, Tankard y KNOWER

La cartelera de conciertos para 2026 sigue sumando nombres, anticipando un nuevo año repleto de shows de los más diversos estilos, como jazz, pop o metal.

El 24 de abril, el Teatro Caupolicán recibirá a la mexicana Fey, quien presentará en Chile su gira "HITS TOUR - 30 ANIVERSARIO", de la mano de éxitos pop como "Azúcar Amargo", "Media Naranja" o "Subidón".

El 26 de abril, el Club Blondie verá el regreso a Santiago de la banda alemana de thrash metal Tankard, nacida en Frankfurt en 1982 y que ha destacado por su música, pero también por el tono humorístico de sus letras y que el propio grupo define como "metal alcohólico", por las referencias a la cerveza.

El 16 de mayo, el Club Chocolate será escenario del concierto del sexteto californiano de jazz electrónico KNOWER, a siete años de su debut en Chile y con el disco "Knower Forever" (2023) como eje de su nuevo tour, el que este 2025 los llevó por Europa.