Taylor Swift repasa la historia de las showgirls en "The Fate of Ophelia"

Este domingo, Taylor Swift presentó el vídeo musical de "The Fate of Ophelia", primer single de su nuevo álbum "The Life of a Showgirl", lanzado el pasado viernes.

El clip, proyectado por primera vez en "The Official Release Party of a Showgirl" -documental, que finalmente no llegó a los cines chilenos, donde muestra el detrás de escena de su duodécimo disco-, inicia con la artista haciendo referencia al retrato de Ofelia, del artista británico Sir John Everett Millais.

Posteriormente, se puede ver a la cantautora levantarse de la pintura, que en realidad era un set, para encarnar a las showgirls de distintas épocas, acompañada por los músicos y bailarines de su exitosa gira "The Eras Tour". Finalmente, termina en los pasillos de un hotel siendo ella misma.

El título de la canción hace referencia al personaje de "Hamlet", y su trágico desenlace en la novela de William Shakespeare, donde termina ahogada en un río tras perder la cordura.

Sin embargo, en palabras de la misma Swift - que dedicó el tema a su prometido, Travis Kelce-, la letra habla de cómo "alguien que te salva de ese destino y lo eufórico que se siente mirarlo... y sentir que has sido rescatada por este giro afortunado de los acontecimientos, en el que terminas encontrando a una persona que cambió eso para ti".