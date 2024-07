Un éxito en Estados Unidos: Ozzy Osbourne lanzó brutal nuevo tema

A los 75 años, el veterano exlíder de Black Sabbath Ozzy Osbourne no pretende parar, y con su más reciente canción como la mejor ubicada en un ránking de radios.

El "Prícipe de las tinieblas" se reivindicó en su última colaboración junto a los músicos Steve Stevens y Billy Morrison, en el potente tema de guitarras estruendosas y ritmo envolvente "Crack cocaine".

La canción forma parte del nuevo álbum de Billy Morrison, guitarrista de Billy Idol, titulado "The Morrison Project", y que ha demostrado ser un gran éxito en Estados Unidos, según consignó el sitio Consequence.

De hecho, la lista "US Active Rock Songs" de Mediabase tiene a esta canción en el tope al llegar al número uno, superando a "Wreckage" de Pearl Jam y a la anterior número 1 "If It Doesn't Hurt" de Nothing More.

Escucha aquí "Crack cocaine" de Ozzy Osbourne y Billy Morrison.