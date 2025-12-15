Usuarios reportan caída global de Spotify con interrupciones en su servicio
Las fallas comenzaron a registrarse cerca de las 11:00 horas, principalmente en su versión web.
Durante la jornada de este lunes se reportó una caída del servicio de Spotify, que afectó a usuarios en distintos países y provocó problemas para acceder a la plataforma y reproducir música.
De acuerdo con el sitio Downdetector, las fallas comenzaron a registrarse cerca de las 11:00 horas, concentrándose en errores para iniciar sesión, cargar canciones y utilizar con normalidad la aplicación, principalmente en su versión web.
La situación generó una rápida reacción en redes sociales, donde los usuarios manifestaron las dificultades para utilizar la plataforma de streaming.
Hasta el momento, Spotify no ha entregado información oficial sobre el origen del problema ni sobre los plazos para su solución.
se ha caído spotify pic.twitter.com/VbahuQCghc— Jaume? (@jaumee888) December 15, 2025
no me funciona el spotify… pic.twitter.com/sal6HQRC5s— jonathan (@kyok_iiiii) December 15, 2025
No me esta funcionando spotify, no me estoy sintiendo un poco bien. Yo sin musica no puedo vivir. pic.twitter.com/pE6yiNdUee— Leandro M. Fossati (@leanfst) December 15, 2025
de camino al gimnasio y spotify caido pic.twitter.com/APjM9ckRnX— aitana Ø (@aitxna18) December 15, 2025
Se ha caído Spotify, ahora voy a tener que lidiar con mis propios pensamientos— ªˡᵉ (@aleta_rota) 15 de diciembre de 2025