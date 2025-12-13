Navidad 2025: Conciertos navideños gratuitos para disfrutar en familia en Santiago y Curacaví

Panoramas navideños gratuitos: FOJI ofrece conciertos familiares en Santiago y Curacaví

La música se convierte en uno de los panoramas navideños gratuitos más destacados de este diciembre gracias a la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI), que inicia sus celebraciones de Navidad con dos conciertos abiertos a la comunidad, protagonizados por más de 125 niños, niñas y jóvenes músicos.

Bajo los títulos "Rondas Infantiles" y "Música Sin Fronteras", estas presentaciones ofrecerán un repertorio especialmente pensado para toda la familia, con obras clásicas de fama mundial, composiciones inspiradas en la niñez y tradicionales villancicos navideños. Una alternativa cultural ideal para quienes buscan qué hacer en Navidad gratis.

Concierto navideño gratuito en Santiago

El primer concierto, titulado "Rondas Infantiles", se realizará el lunes 16 de diciembre a las 19:00 horas en el Teatro de Carabineros, ubicado en Vasconia 1523, Providencia. En el escenario se presentarán la Orquesta Sinfónica Infantil Metropolitana junto al Coro de Niños y Niñas FOJI.

En total, serán 126 niños, niñas y jóvenes quienes darán vida a esta presentación, que combinará piezas clásicas con música ligada a la infancia chilena y dos clásicos de Navidad.

El concierto contará además con la participación de 26 becados y becadas de la Escuela de Orquestas, de entre 7 y 14 años, quienes vivirán su primera experiencia en una orquesta sinfónica de gran formato.

Cómo asistir: el concierto es gratuito con retiro previo de entradas en este link. Las personas con credencial de la Red Chile Cuida contarán con acceso preferencial, previa inscripción.

Panorama navideño gratuito en Curacaví

El segundo concierto, "Música Sin Fronteras", se realizará el viernes 20 de diciembre a las 19:00 horas en el Gimnasio Municipal de Curacaví. En esta ocasión, la Orquesta Sinfónica Infantil Metropolitana y el Coro de Niños y Niñas FOJI compartirán escenario con la Orquesta de Cámara Infantil de Curacaví y la Orquesta Filarmónica Municipal de Curacaví.

Cómo asistir: el acceso será liberado, por orden de llegada, hasta completar el aforo. Las personas con credencial de la Red Chile Cuida tendrán acceso preferencial, previa inscripción.