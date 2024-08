Actor de Power Rangers es buscado por la policía tras agredir a un anciano

La policía de Nampa, en Ohio (Estados Unidos), interpuso una orden de detención contra el actor Héctor David Rivera, conocido como Héctor Rivera Jr., quien interpretó al Power Ranger verde en "Power Rangers: Samurai" tras identificarlo en una agresión a un adulto mayor.

A través de redes sociales, la policía publicó un video pidiendo información sobre un hombre que abrió la puerta de su auto y empujó a una persona mayor que caminaba con un andador en un estacionamiento.

El post rápidamente recibió la respuesta de los usuarios que lograron identificar que el autor de la agresión fue Héctor Rivera Jr., quien después de empujar a la víctima "lo dejó en el suelo y se fue en una camioneta negra de 4 puertas elevada con matrícula de Texas", consignó el tweet.

