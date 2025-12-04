"Bienvenido bebito": Rocío Marengo dio la bienvenida a Isidro, su primer hijo, a las 34 semanas

Rocío Marengo anunció este martes el nacimiento de su primer hijo, Isidro Fort Marengo, fruto de su relación con el empresario Eduardo Fort.

La modelo dio a luz en el Sanatorio Otamendi, donde permanecía internada desde hace semanas para prevenir un parto prematuro. Finalmente, Isidro llegó a las 34 semanas de gestación.

Previo al nacimiento, Marengo había compartido también una publicación desde la clínica, donde mostraba la espera y el apoyo de Fort durante los días de monitoreo:

En su cuenta de Instagram, la modelo publicó imágenes del parto y compartió un mensaje de agradecimiento y emoción, acompañando la primera presentación oficial de su hijo: "Nació en el Sanatorio Otamendi a las 10:54 am y pesó 2,480 kg".

El anuncio generó una reacción inmediata entre seguidores y figuras del espectáculo, tanto en Argentina como en Chile, quienes celebraron la llegada de Isidro y destacaron el largo proceso que vivió la modelo para cumplir su deseo de ser madre a los 45 años.