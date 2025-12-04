Síguenos:
Tópicos: Magazine | Personajes

"Bienvenido bebito": Rocío Marengo dio la bienvenida a Isidro, su primer hijo, a las 34 semanas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La modelo anunció el nacimiento de su pequeño en el Sanatorio Otamendi y compartió un mensaje de emoción y agradecimiento tras su llegada anticipada.
Rocío Marengo anunció este martes el nacimiento de su primer hijo, Isidro Fort Marengo, fruto de su relación con el empresario Eduardo Fort.

La modelo dio a luz en el Sanatorio Otamendi, donde permanecía internada desde hace semanas para prevenir un parto prematuro. Finalmente, Isidro llegó a las 34 semanas de gestación.

Previo al nacimiento, Marengo había compartido también una publicación desde la clínica, donde mostraba la espera y el apoyo de Fort durante los días de monitoreo:

En su cuenta de Instagram, la modelo publicó imágenes del parto y compartió un mensaje de agradecimiento y emoción, acompañando la primera presentación oficial de su hijo: "Nació en el Sanatorio Otamendi a las 10:54 am y pesó 2,480 kg".

El anuncio generó una reacción inmediata entre seguidores y figuras del espectáculo, tanto en Argentina como en Chile, quienes celebraron la llegada de Isidro y destacaron el largo proceso que vivió la modelo para cumplir su deseo de ser madre a los 45 años.

