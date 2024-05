Belén Soto se sinceró sobre motivos detrás de quiebre matrimonial

A meses de confirmar su quiebre matriomonial, Belén Soto se sinceró sobre los motivos detrás de su separación con Branko Bacovich.

En conversación con Agricultura TV la actriz, que recientemente dejó Chile para radicarse en México con varios proyectos ligados al cine, reveló que el fin de su relación tuvo que ver con los distintos proyectos de vida que mantenía con el ingeniero.

"Influyó, quizás, porque Branko no deseaba tanto salir del país y para mí eso era lo que más me motivaba. No me gusta quedarme siempre en mi zona de confort", señaló la influencer.

No obstante, la también escritora afirmó que con su ex todo "está perfecto". "A él le gusta su zona de confort y yo soy contraria a eso, me gusta la vida nómade, me gusta estar siempre desafiándome y buscando la incomodidad desde ese lado. No sabíamos que esto representaba un riesgo, lo descubrimos en su momento", agregó.

Asimismo, la protagonista de "Papi Ricky" añadió que con Bacovich, con quien estuvo por 7 años, siguen siendo cercanos: "Estamos bacán, tenemos una relación súper linda, hablamos todos los días".

"La gente inmediatamente cree que esto es un choque y no lo fue. Uno nunca sabe si el día de mañana, Branko es una persona que quiero tanto y admiro (...) quizás volvemos o seguimos juntos, o en cinco años más o diez años más", cerró Soto.