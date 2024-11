"Creo que fui el culpable": Mauricio Pinilla hizo nuevo mea culpa sobre escándalos del pasado

Durante una sincera conversación con Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela en el programa "Tal cual" de TV+, el exfutbolista Mauricio Pinilla se sinceró en relación a sus luchas pasadas con la salud mental.

Todo partió cuando en medio de la instancia, fue puesto sobre la mesa el tema de la infidelidad cometida en 2022 por parte del exseleccionado nacional. "Yo vi el lado oscuro", señaló entonces.

"Estaba desconectado de mis hijos, estaba alejado, no estaba preocupado de todos sus detalles, de todas sus cosas. No conversaba con ellos, no me dedicaba el tiempo para jugar ni escucharlos. Me di cuenta que estaba perdiendo el tiempo", complementó sobre el episodio depresivo que cursaba en ese entonces.

"No volvería a cometer los errores"

Igualmente, Pinilla detalló todos los aspectos relacionados a su estilo de vida mientras sufría tal preocupante enfermedad. "Yo me pegué una depre súper fuerte, me aislé, me encerré en mi casa, me copeteaba. No me preocupaba de mi familia, de los niños, de los cabros chicos y estaba en una depre súper grande", declaró.

Empecinado con remediar todo el caos experimentado a causa de sus propias acciones según él, ve el pasado como una oportunidad para crecer a través de la "experiencia". "Hoy en día no volvería a cometer los errores que cometí en el pasado", afirmó Mauricio.

"Lo único que me interesa es ver crecer a mis cabros chicos sanos sin que le digan que el papá es 'un carretero, un fiestero, un hueón bueno para el hueveo', sino que le digan 'qué ejemplo de papá tienes'", cerró.