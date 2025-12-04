Dani Castro se despide de "Fiebre de Baile" tras complicación médica

El último capítulo de "Fiebre de Baile" tuvo un giro inesperado tras la confirmación de la salida de Dani Castro por motivos médicos, cierre que cambió la dinámica habitual de eliminación del programa.

Durante la emisión, Diana Bolocco comunicó oficialmente la decisión: "Hoy recibimos una noticia que es triste para nosotros porque tiene que ver con el estado de salud de Dani Castro. Ella nos informó de manera formal que tendrá que dar un paso al costado de la competencia y que no puede regresar".

Castro, por su parte, detalló en redes sociales que atravesó una pérdida sin haberlo sabido y que actualmente debe priorizar su recuperación: "Entre exámenes y exámenes vimos mi útero súper activo... y con más exámenes supimos la razón. Tuve una pérdida sin saberlo y quedó un mini yo ahí".

"Como no se botó naturalmente, mis hormonas siguieron subiendo como lo haría el de una mujer embarazada, pero ya no había embarazo, solo había un mini yo que no vivió", explicó la influencer.

Asimismo, la concursante manifestó que actualmente se encuentra enfocada en su salud y en un proceso controlado médicamente: "No puedo hacer nada hasta que la progesterona haga su trabajo, porque es mi útero el que está en juego. Y ahora que sé que quiero ser mamá, es mi prioridad."

En redes sociales, Castro amplió lo vivido, profundizando en los síntomas, exámenes y el impacto emocional del diagnóstico. La publicación fue recibida con mensajes de apoyo y respeto por su decisión de retirarse para priorizar su bienestar, incluso de parte de sus compañeros de elenco.