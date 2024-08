Daniela Aránguiz confesó acoso recibido por parte de productor de Rojo

Después de las potentes declaraciones de la cantante Mon Laferte, exparticipante del extinto programa juvenil "Rojo", la influencer y empresaria Daniela Aránguiz rememoró el incómodo momento vivido por parte de la producción del mismo programa.

En su nuevo documental, la intérprete de "Amárrame" estrenó recientemente su nuevo documental "Mon Laferte, te amo", donde revela partes íntimas de su vida y también el presunto constante acosó del que fue víctima por parte del productor del espacio Jaime Román.

Recientemente, Aránguiz discutió este tema con sus colegas en "Sígueme" de TV+, y confesó haber vivido una historia similar con el mismo productor del programa de los dos mil.

"Esto creo que nunca lo había contado"

En ese entonces, una joven Daniela Aránguiz trabajaba en la competencia Mekano cuando recibió una oferta desde TVN y tuvo una reunión con ejecutivos del canal del estado.

"Esto creo que nunca lo he contado. Cuando tenía 17 años, yo estaba en Mekano y me estaba yendo muy bien y me llamaron para tener una reunión en Rojo", introdujo Aránguiz.

"Me ofrecieron cambiarme de Mekano a Rojo, y agradezco que no tomé esa decisión por todo lo que ahora estoy escuchando. Me afecta heavy, porque fuimos una generación que vivimos las mismas cosas", complementó.

De acuerdo a Aránguiz, en ese momento el productor del programa intentó convencerla y incluso inapropiadamente le tocó la pierna.

"'Vente a Rojo, yo te hago más potente que las Cocoteras, pero aquí tenemos otro tipo de precio'", habría sugerido en ese entonces el productor a la exparticipante de "Tierra Brava".

"Yo tenía 17 años y cuando se sienta al lado mío y me dice: 'En Mekano también pasan estas cosas, yo sé que tú me puedes entender'", recordó, al asegurar después que con determinación se enfrentó al sujeto.

En ese sentido, Daniela relató "le digo: '¿Qué onda? '. Le dije un garabato y me paré... Yo siempre fui muy fuerte de carácter desde muy chica", cerró.