El secreto estético el Renata Bravo: "El botox de los pobres"

La actriz y comediante nacional Renata Bravo reveló su mejor secreto en relación al mantenimiento del aspecto joven.

Desde hace 30 años la mujer lo usa y recientemente confesó en qué consiste el procedimiento por que el no se requiere pasar por un quirófano.

"Como no me pongo bótox, tengo que aplicar alguna técnica para no estar tan arrugada, entonces yo desde cabra, cuando yo hacía las imitaciones, mi caracterizadora me enseñó 'el bótox de los pobres', la 'cirugía del pobre'", explicó en el programa "Desayuno de Campeones".

Según Bravo, la técnica consiste en "agarrarse las patillas con un elástico de billete, que venden en los chinos".

"Esa técnica la apliqué desde que hacía las imitaciones en el De Pé a Pá a los 20 años. Y voy a cumplir 50. O sea, hace 30 años que yo la hago", cerró.