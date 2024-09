En medio del caso Audios: Revelan que Titi Ahubert tiene nueva pareja

"Nunca se me va a olvidar la imagen de él saliendo esposado. Me cuesta hablar de esto... Yo me casé con un hombre bueno, no con un delincuente", relató hace unos días la exmodelo María "Titi" Isabel Ahubert sobre la detención de su marido, Daniel Sauer, involucrado en el "caso Audios".

En conversación con la revista Sábado, Ahubert Jalaff afirmó que con el socio fundador de Factop -empresa apuntada como clave en una red de corrupción y emisión de facturas falsas- tenía "una relación preciosa, linda, de mucho cuidado", porque es "una persona muy buena, de verdad. Yo sé que la gente dice 'ay, ¿pero cómo va a ser bueno?'. La gente no sabe lo que yo sé de él".

Pero la historia del matrimonio, en pleno caso judicial, tuvo un giro según reveló el programa "Zona de Estrellas", que exhibió fotos en que Ahubert aparece con quien sería su nueva pareja, Gustavo Eitel, quien tuvo "tuvo un hijo con la hermana de Titi", pero actualmente estaba soltero.

El romance, dijeron en el panel farandulero, ya tiene "un par de meses"; mientras que Sauer suma cerca de cinco meses en prisión preventiva.

Contactada por el programa del canal Zona Latina, Ahubert negó la relación, porque hay una relación de amistad y Eitel la ha apoyado durante las últimas semanas, apuntando además que alguien podría haberse hecho pasar por ella para alguna fotografía.