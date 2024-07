Ex de Diego Urrutia reveló episodios violentos del humorista

Sofía Lobos, ex pareja de Diego Urrutia, volvió a referirse de su relación y aseguró que hubo violencia por parte del humorista.

Lobos había dicho la semana pasada que Urrutia "era mucho lo que me minimizaba, los gritos" y que "no nos podían ver en público tomados de la mano. Él me decía que se sentía incómodo".

A Lobos se le sumaron otras dos ex parejas de Urrutia que hablaron sobre otros problemas que tuvieron con el comediante.

Ahora, Lobos afirmó a AR que "la sororidad estoy viendo que no existe mucho y eso me da mucha pena. Yo fui la que recibió las agresiones. Nunca me golpeó físicamente pero me disminuía de una forma".

"Aparte él cuando se enoja, no es de los que son capaces de decir tranquilamente una respuesta. Él lo que busca es defenderse en vez de empatizar con los sentimientos míos", siguió la mujer y declaró que Urrutia "es de los que le pega a la muralla, le pega a los mesones".

"Eso es lo que tienes que saber Carla Jara, que es una persona violenta", expresó Lobos y le dedicó a ambos "que sean felices pero los cachos ya no los tengo yo".