Exchico Yingo, Ariel Osses, revela complicaciones por cirugía bariática

El exparticipante del programa juvenil Yingo, Ariel Osses, dio a conocer su experiencia después de someterse a una cirugía para bajar de peso.

Tras la operación, Osses, reconocido por "Elfi", logró bajar 70 kilos en total. Aunque en paralelo, el hombre de 30 años comentó que comenzó a experimientar una serie de complicaciones posteriores.

¿Qué le pasó a Ariel Osses, exchico Yingo?

Mediante su cuenta de Tiktok, Ariel Osses se sinceró sobre las incómodas complejidades postoperatorias, y asume que se dieron "producto de mi irresponsibilidad" al no seguir al pie de la letra las indicaciones del doctor.

"Bueno, hago este videito porque hace un tiempo atrás les comenté que tenía una dolencia bajo la costilla izquierda, el cual venía arrastrando hace mucho tiempo", introdujo el influencer.

En ese sentido, agregó "fui al doctor, el cual arrojó que tenía unas úlceras producto a mi irresponsabilidad, porque comencé a beber antes de tiempo. Me tomé unos tragos, comencé a comer comida que no debía".

"Comencé a probar comidas que no debía porque era muy pronto, llevaba muy poco de operado", confesó Osses, y detalló que entre los alimentos que consumió había "muchos condimentos, ajo, cebolla, pimienta y alcohol".

Después de la complicación, el exparticipante del programa juvenil aseguró que comenzó un tratamiento de tres meses. "Con muchos remedios y una dieta estricta. Bueno, quiero agradecerle a mi doctor cirujano, Neftalí Hurtado. A la gastroenteróloga que me está viendo. La nutricionista. Todo el equipo médico que me está viendo", señaló.

"Estoy tomando diferentes pastillas. Diferentes cosas que me dieron. Me he sentido mucho mejor, no tengo la dolencia que tenía antes. Y nada, esperar que salga todo bien. Y si se operan, no sean tontos como yo. Cuídense, porque si hay una persona que le ha pasado todo, ese soy yo", cerró Ariel Osses.