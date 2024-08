ExMekano se suma a plataforma de contenido para adultos: "Necesito facturar"

Romina Sáez, exchica Mekano, seguirá los pasos de varias figuras de la farándula al incursionar en una plataforma de contenido para adultos.

"Me empezaron a llamar y siempre había dicho que no, pero viendo la situación actual, dije 'sí, lo voy a aceptar'. Me siento cómoda en Onfayer", reveló la abogada en conversación con La Cuarta.

En este contexto, la mujer abordó las consecuencias de la brutal golpiza que sufrió en 2022 por parte de unos arrendatarios, quedando con secuelas en su rostro.

"He vivido un momento complicado, ya sea por mis operaciones o los juicios, entonces necesito facturar. Y si lo puedo hacer con mi imagen, por qué no. Tengo que aprovechar que, si bien sigo trabajando como abogada, aún tengo mi imagen. ¿Por qué no ocuparla?", explicó al citado medio.

Respecto a unirse a la plataforma, Sáez afirmó que "no tengo que pedirle permiso ni darle explicaciones a nadie (...) Lo importante es que uno pueda volver a sentirse empoderada, porque igual esto ha sido bien complicado en la parte psicológica, emocional. La autoestima queda por el suelo cuando te pasan cosas, sobre todo en la cara, pero hay que volver".