Iván Valenzuela sufrió robo en bencinera: Alertó de nuevo método utilizado en autoservicios

El periodista Iván Valenzuela alertó esta mañana en "Mesa Central", de Canal 13, sobre un nuevo método utilizado por delincuentes para robar a quienes están en bencineras con autoservicio.

"Ayer sufrí un robo y lo quiero contar para que tengan cuidado. Eché bencina en una de esas bombas que son de autoservicio y, mientras miraba la máquina, se estacionó un auto al lado mío", comenzó a relatar el conductor.

Asimismo, afirmó que "un gallo se bajó, me abrió la puerta del auto y me sacó la mochila con todo lo que tenía".

El periodista señaló que fue a Carabineros a dejar constancia y le confirmaron que este nuevo método estaría yendo en aumento. "Fui a hacer la denuncia, me explicaron un montón de cosas y me dijeron que es un tipo de robo en una bomba de bencina", dijo.

Valenzuela reparó en que "me sacaron la mochila, no vi a los ladrones, no me pasó nada", sin embargo, "(Carabineros) me contó que a una persona le trataron de llevar el auto y se agarró con el ladrón".

"Así que ojo en las bombas de vecina con autoservicio", alertó a los televidentes.